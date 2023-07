Sortie nature : A la découverte des insectes du Marais de Saint-Hilaire-la-Palud 18 Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud, 2 août 2023, Saint-Hilaire-la-Palud.

Saint-Hilaire-la-Palud,Deux-Sèvres

Le 2 août 2023, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et DNSE organisent une sortie Nature : A la découverte des insectes du Marais de St Hilaire.

Au programme :

Libellules, papillons, coléoptères…

Gratuit.

Prévoir des chaussures de marches.

Inscriptions conseillées : 06 17 90 62 05.

18 Place de la Mairie Parking de la Mairie

Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On August 2, 2023, the Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and DNSE are organizing a Nature outing: Discovering the insects of the Marais de St Hilaire.

On the program:

Dragonflies, butterflies, beetles…

Free admission.

Please bring walking shoes.

Registration recommended: 06 17 90 62 05

El 2 de agosto de 2023, el Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine y la DNSE organizan una salida a la naturaleza para descubrir los insectos del Marais de St Hilaire.

En el programa:

Libélulas, mariposas, escarabajos…

Entrada gratuita.

Traiga calzado para caminar.

Inscripción recomendada: 06 17 90 62 05

Am 2. August 2023 organisieren das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine und DNSE einen Ausflug in die Natur: A la découverte des insectes du Marais de St Hilaire (Entdeckung der Insekten im Marais de St Hilaire).

Auf dem Programm stehen:

Libellen, Schmetterlinge, Käfer…

Die Teilnahme ist kostenlos.

Wanderschuhe mitbringen.

Anmeldungen empfohlen: 06 17 90 62 05

