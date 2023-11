Noël dans les ruelles : déambulation en chanson et concert 18 Place de la Cathédrale Colmar, 21 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Déambulation en chantant des Choeurs des jeunes et mixte Trajectoires du Conservatoire vers la Collégiale St-Martin suivi d’un petit concert..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

18 Place de la Cathédrale

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The Conservatoire’s Choeurs des jeunes and Trajectoires mixed choirs sing their way to the Collégiale St-Martin, followed by a short concert.

El coro de jóvenes del Conservatorio y el coro mixto Trajectoires pasean hacia la Collégiale St-Martin, seguido de un breve concierto.

Singender Umzug der Jugend- und gemischten Chöre Trajectoires des Konservatoriums zur Stiftskirche St-Martin, gefolgt von einem kleinen Konzert.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Colmar