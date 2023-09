Spectacle de Noël : les étoiles de la Paix par l’Ecole Buissonnière 18 Place de la Cathédrale Colmar, 2 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Spectacle de Noël intergénérationnel sur le thème de la paix.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

18 Place de la Cathédrale

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Intergenerational Christmas show on the theme of peace

Espectáculo navideño intergeneracional sobre el tema de la paz

Generationsübergreifende Weihnachtsaufführung zum Thema Frieden

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de Colmar