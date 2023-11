Concert Choeurs d’Hommes à la Collégiale Saint-Martin 18 Place de la Cathédrale Colmar, 18 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Polycanto s’associe avec le chœur d’hommes Liederkranz d’Attenschwiller dirigé par Raphaël Braun et Ludovic Sutter, et interprèteront des chants sacrés et profanes ….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

18 Place de la Cathédrale

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Polycanto joins forces with the Liederkranz men?s choir from Attenschwiller, directed by Raphaël Braun and Ludovic Sutter, to perform sacred and secular songs …

Polycanto se asocia con el coro masculino Liederkranz de Attenschwiller, dirigido por Raphaël Braun y Ludovic Sutter, para interpretar canciones sacras y profanas …

Polycanto schließt sich mit dem Männerchor Liederkranz aus Attenschwiller zusammen, der von Raphaël Braun und Ludovic Sutter geleitet wird. Sie werden geistliche und weltliche Lieder vortragen …

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de Colmar