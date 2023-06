Concert exceptionnel pour les enfants atteints du cancer 18 Place de la Cathédrale Colmar, 23 juin 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Concert exceptionnel pour les enfants atteints du cancer, avec deux artistes d’exception, Donka Angatscheva au piano et Lydia Baich au violoncelle..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 19:30:00. EUR.

18 Place de la Cathédrale

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Exceptional concert for children with cancer, with two exceptional artists, Donka Angatscheva on piano and Lydia Baich on cello.

Un concierto excepcional para los niños enfermos de cáncer, con dos artistas excepcionales, Donka Angatscheva al piano y Lydia Baich al violonchelo.

Außergewöhnliches Konzert für krebskranke Kinder mit zwei Ausnahmekünstlerinnen, Donka Angatscheva am Klavier und Lydia Baich am Cello.

Mise à jour le 2023-05-30 par Office de tourisme de Colmar