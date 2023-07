Concert Garçon la Note 18 place Camille Bouvet Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Concert Garçon la Note 18 place Camille Bouvet Dax, 31 juillet 2023, Dax. Dax,Landes Rose Culotte – Electro Acoustique.

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

18 place Camille Bouvet El Meson

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rose Culotte ? Electro Acoustics Rose Culotte ? Electroacústica Rosa Höschen ? Akustischer Elektro Mise à jour le 2023-06-15 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu 18 place Camille Bouvet Adresse 18 place Camille Bouvet El Meson Ville Dax Departement Landes Lieu Ville 18 place Camille Bouvet Dax

18 place Camille Bouvet Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/