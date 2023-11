Soirée Karaoké au Temps de Vivre 18 place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne, 17 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Chanter seul.e ou à plusieurs, avec ou sans micro ou simplement écouter.

Passez quand vous voulez pour partager nos chansons préférées, de 0 à 100 ans pour découvrir tous les styles !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00. EUR.

18 place Aymard Fayard

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sing alone or with others, with or without a microphone, or just listen.

Drop in anytime to share our favorite songs, from 0 to 100 years old, and discover all styles!

Canta solo o acompañado, con o sin micrófono, o simplemente escucha.

Pásate cuando quieras para compartir nuestras canciones favoritas, de 0 a 100 años, ¡y descubre todos los estilos!

Singen Sie allein oder mit anderen, mit oder ohne Mikrofon oder hören Sie einfach nur zu.

Kommen Sie vorbei, wann immer Sie wollen, um unsere Lieblingslieder zu teilen, von 0 bis 100 Jahren, um alle Stile zu entdecken!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Val de Vienne