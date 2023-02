1,8 METRES THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF, 14 février 2023 00:00, NANTERRE.

1,8 METRES 1,8 METRES. Un spectacle à la date du 2023-02-14 au 2023-02-18 19:30. Tarif : 33.0 33.0 euros.

THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF NANTERRE Hauts-de-Seine . THEATRE NANTERRE-AMANDIERS (PLATESV-R-2019-000240) PRESENTE : ce spectacle. 1,8 mètre, c’est l’espace d’une cellule de prison biélorusse. Celle où le régime de Loukachenko enferme ses opposants, tous ses opposants. 1.8 mètre, au sol, c’est un simple carré de lumière où chaque acteur va se succéder pour raconter des histoires de vies broyées et de résistances, tandis que dans l’ombre, à cour et à jardin, un chœur invisible entame un chant choral aux sonorités chamaniques. Plus tard, un autre chant jaillira, tel un long cri de douleur. Ivan Viripaev, metteur en scène, dramaturge, qui vit désormais à Varsovie, veut faire entendre « la parole de ceux qui ne peuvent la prendre ». 1,8 mètre est une pièce qui dépasse les seules frontières de la Biélorussie, une adresse à ouvrir les yeux parce que “la liberté est un problème international”. En polonais, russe et biélorusse, traduction simultanée en français Durée : 1h10Parking gratuit situé en face du Théâtre Accès : par le RER A, arrêt Nanterre-Préfecture puis trajet à pied de 12 Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 14 70 70.

