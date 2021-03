Genève Alhambra Genève VIANNEY Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

VIANNEY Alhambra, 18 mars 2021-18 mars 2021, Genève. VIANNEY

Alhambra, le jeudi 18 mars à 20:00

[Concert reporté au 3 décembre 2022](https://openagenda.com/ville-de-geneve-agenda-public/events/3-decembre-2022-vianney)

Plein Tarif : CHF 58.- / AVS, AI, Chômeur : CHF 53.- / Abonné annuel Unireso : CHF 53.- / Club Tribune : CHF 53.- / Membre ASMV : CHF 53.- / Étudiant, écolier : CHF 44.- / 20 Ans / 20FR : CHF 41.-

Concert reporté au 3 décembre 2022 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T20:00:00 2021-03-18T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève