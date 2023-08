JEP2023 > Visites guidées de la maison de Daye (château) 18 Lieu-dit Manoir de Daye Graignes-Mesnil-Angot, 16 septembre 2023, Graignes-Mesnil-Angot.

Graignes-Mesnil-Angot,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain à la maison de Daye, pour assister à une visite guidée des extérieurs du manoir.

Visite commentée des extérieurs du Manoir :

Il y a eu très probablement un édifice au moins dés le début 15eme siècle sur l’emplacement de l’actuel manoir de Daye.

Mais le bâtiment actuel date de la fin 16eme ou du début 17ème et comporte de nombreux éléments anciens tels arbalétrières, latrine, cadran solaire etc…

Il est a été profondément rénové au début du 20ème par Alphonse Lemerre un des plus grands éditeurs français.

Il a fait l’objet d’une rénovation approfondie dans les années 1970/1975 ce qui a permis de le préserver. Mais les choix techniques ou esthétiques de l’époque sont discutables.

Attention pour les jeunes enfants à l’arrière du Manoir, il y a un point d’eau non sécurisé

Visites commentées de 10h15 à 10h45 et de 15h15 à 15h 45

Durée 30 minutes.

18 Lieu-dit Manoir de Daye

Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 at the Maison de Daye for a guided tour of the manor’s exterior.

Guided tour of the exterior of the manor house :

There was probably a building on the site of the present Daye manor house from at least the early 15th century.

However, the current building dates from the late 16th or early 17th century, and contains many old features such as crossbars, a latrine, a sundial etc…

It was extensively renovated in the early 20th century by Alphonse Lemerre, one of France’s leading publishers.

It underwent a thorough renovation in 1970/1975, which enabled it to be preserved. But the technical and aesthetic choices made at the time are debatable.

Caution for young children: at the rear of the Manoir, there’s an unsafe watering place

Guided tours from 10:15 a.m. to 10:45 a.m. and from 3:15 p.m. to 3:45 p.m

Duration: 30 minutes

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acompáñenos el 16 de septiembre a Daye House para una visita guiada por el exterior de la mansión.

Visita guiada al exterior de la casa solariega :

Es probable que existiera un edificio en el emplazamiento de la actual casa solariega de Daye al menos desde principios del siglo XV.

Sin embargo, el edificio actual data de finales del siglo XVI o principios del XVII y contiene numerosos elementos antiguos como travesaños, una letrina, un reloj de sol, etc.

A principios del siglo XX, Alphonse Lemerre, uno de los editores más importantes de Francia, llevó a cabo una profunda renovación.

En 1970/1975 fue objeto de una profunda renovación que permitió su conservación. Sin embargo, las elecciones técnicas y estéticas de la época son discutibles.

Atención a los niños pequeños: en la parte trasera del Manoir hay un punto de agua inseguro

Visitas guiadas de 10.15 h a 10.45 h y de 15.15 h a 15.45 h

Duración 30 minutos

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September im Maison de Daye, um an einer Führung durch die Außenanlagen des Herrenhauses teilzunehmen.

Kommentierte Besichtigung der Außenanlagen des Herrenhauses :

An der Stelle des heutigen Daye Manor stand höchstwahrscheinlich mindestens seit dem frühen 15. Jahrhundert ein Gebäude.

Das heutige Gebäude stammt jedoch aus dem späten 16. oder frühen 17. Jahrhundert und weist zahlreiche alte Elemente auf, wie z. B. Armbrustschützen, Latrinen, Sonnenuhren etc.

Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Alphonse Lemerre, einem der größten französischen Verleger, grundlegend renoviert.

In den Jahren 1970/1975 wurde es einer gründlichen Renovierung unterzogen, wodurch es erhalten werden konnte. Die technischen oder ästhetischen Entscheidungen der damaligen Zeit sind jedoch fragwürdig.

Achtung für kleine Kinder: Auf der Rückseite des Herrenhauses gibt es eine ungesicherte Wasserstelle

Kommentierte Besichtigungen von 10.15 bis 10.45 Uhr und von 15.15 bis 15.45 Uhr

Dauer 30 Minuten

