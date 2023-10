Courte retraite Amitaba – spécial réveillon 18 Lieu-dit Les Bosnages Rancon, 28 décembre 2023, Rancon.

Rancon,Haute-Vienne

Pour finir l’année 2023 dans la joie et de manière « atypique », cette retraite bouddhiste conviviale est proposée à toute personne motivée (seule,…) qui souhaite découvrir et apprendre la Sagesse du Bouddha pour bien commencer 2024. Elle permettra aussi de passer un bon moment de réveillon de fin d’année 2023 avec un repas spécial végétarien. Langue française. Pensez à vous inscrire !.

2023-12-28 fin : 2024-01-01 21:30:00. .

18 Lieu-dit Les Bosnages Pagode bouddhiste Tung-Lam Linh-Son

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To end the year 2023 in a joyful and « atypical » way, this convivial Buddhist retreat is proposed to any motivated person (alone,…) who wishes to discover and learn the Wisdom of Buddha to start 2024 well. It will also provide an opportunity to enjoy New Year’s Eve 2023 with a special vegetarian meal. French language. Don’t forget to sign up!

Para despedir el año 2023 con alegría y de forma « atípica », este retiro budista de convivencia está abierto a todas las personas motivadas (solas, etc.) para descubrir y aprender la Sabiduría de Buda para empezar bien el año 2024. También será una buena manera de pasar la Nochevieja de 2023, con una comida vegetariana especial. En francés. ¡No olvides inscribirte!

Um das Jahr 2023 in Freude und auf « untypische » Weise zu beenden, wird dieses gesellige buddhistische Retreat allen motivierten Personen (allein, …) angeboten, die die Weisheit des Buddha entdecken und lernen möchten, um das Jahr 2024 gut zu beginnen. Sie wird auch eine gute Gelegenheit bieten, den Jahreswechsel 2023 mit einem speziellen vegetarischen Essen zu verbringen. Die Sprache ist Französisch. Denken Sie daran, sich anzumelden!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays du Haut Limousin