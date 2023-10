Courte retraite Amitaba 18 Lieu-dit Les Bosnages Rancon, 10 novembre 2023, Rancon.

Rancon,Haute-Vienne

Une retraite bouddhiste ouverte à tout public (y compris débutant) fortement motivé afin de découvrir et apprendre la Sagesse Authentique du Bouddha (Étude et pratique de la méditation). Immersion totale. Langue française. Pensez à vous inscrire !.

2023-11-10 fin : 2023-11-12 21:30:00. .

18 Lieu-dit Les Bosnages Pagode bouddhiste Tung-Lam Linh-Son

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A Buddhist retreat open to anyone (including beginners) with a strong motivation to discover and learn the Authentic Wisdom of the Buddha (meditation study and practice). Total immersion. French language. Don’t forget to register!

Retiro budista abierto a cualquier persona (incluidos principiantes) con un fuerte deseo de descubrir y aprender la auténtica Sabiduría de Buda (estudio y práctica de la meditación). Inmersión total. Lengua francesa. ¡No olvide inscribirse!

Ein buddhistisches Retreat, das allen (auch Anfängern) offen steht, die hoch motiviert sind, die authentische Weisheit Buddhas zu entdecken und zu erlernen (Studium und Meditationspraxis). Vollständiges Eintauchen in die Welt. Die Sprache ist Französisch. Denken Sie daran, sich anzumelden!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays du Haut Limousin