Saulgé Saulgé Saulgé, Vienne 18 juillet : Rencontre avec Annemée, un agricultrice à l’Ecomusée autour de « l’exposition femmes de la terre » Saulgé Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Vienne

18 juillet : Rencontre avec Annemée, un agricultrice à l’Ecomusée autour de « l’exposition femmes de la terre » Saulgé, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saulgé. 18 juillet : Rencontre avec Annemée, un agricultrice à l’Ecomusée autour de « l’exposition femmes de la terre »

Saulgé, le dimanche 18 juillet à 15:30

15h30 -17h : un temps d’échanges avec Annemée Van Aubel, autour de l’exposition temporaire de l’Ecomusée du Montmorillonnais, le dimanche 18 juillet avec une éleveuse. Une occasion d’échanger et de partager un parcours de vie : de l’élevage des cerfs et des chevaux, l’équitation, l’accueil à la ferme. Nous vous attendons à l’Ecomusée, site de Juillé (Saulgé)

5,50 € par personne

Rencontre et échanges avec Annemée Van Aubel, qui vient à votre rencontre à l’Ecomusée pour parler de son métier Saulgé 86500 Saulgé Saulgé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T15:30:00 2021-07-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saulgé, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saulgé Adresse 86500 Saulgé Ville Saulgé lieuville Saulgé Saulgé

Évènements liés