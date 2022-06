18 heures à la voile Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

18 heures à la voile Arcachon, 2 juillet 2022, Arcachon. 18 heures à la voile

Jetée Thiers Arcachon Gironde

2022-07-02 – 2022-07-03 Arcachon

Gironde Depuis 1969, tous les ans au mois de juillet, le Cercle de la Voile d’Arcachon organise les incontournables 18h à la voile d’Arcachon. Sur la ligne de départ, près d’une centaine de bateaux est alignée, prêts à en découdre pendant 18h de régate non-stop.

Arcachon

