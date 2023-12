Séance de ciné-documentaire : Cappadoce 18 Hameau du Libenter Saint-Pabu Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-03-10 16:30:00

fin : 2024-03-10 . En Cappadoce, au cœur de la Turquie, voici la rencontre d’une terre, d’un peuple et d’une culture. Il y a ces paysages étonnants créés par l’érosion, cheminées de fées, vallons colorés et secrets. Un grand nombre de chapelles troglodytes y recèlent les peintures murales des premiers chrétiens. Autour de la bourgade d’Avanos, on découvre la région à travers ses habitants : Osman gère une pension semi-troglodyte, des femmes céramistes sont organisées en coopérative, Ali est poète, et Murat, pilote de montgolfière, nous fait survoler ces superbes paysages comme emportés sur un tapis de Turquie. Dans le proche massif du Taurus, les dernières tribus nomades du pays montent à l’estive. Les Karakoyunlu, les Moutons Noirs, y tissent encore des kilims vendus en Cappadoce. .

18 Hameau du Libenter Espace Roz Avel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne

