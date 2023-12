Séance de ciné-documentaire : Les voix des Amériques 18 Hameau du Libenter Saint-Pabu, 4 février 2024, Saint-Pabu.

Saint-Pabu Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:30:00

fin : 2024-02-04

.

SUR LES VOIX DES AMÉRIQUES – Une aventure au coeur de l’humanité

Passionné de nature et du monde, c’est en 2015 que Julien embarque en direction de l’Amérique du Sud pour une aventure qui va bouleverser sa vie.

Préoccupé par les enjeux environnementaux, il commence par filmer les conséquences du changement climatique à travers son voyage. Au fil des kilomètres, les rencontres remettent en question ses croyances sur le monde. Son aventure prend alors un nouveau souffle : il se laisse guider par les voix des Amériques.

Quatre années plus tard, après avoir effectué 46 500 kilomètres sur l’ensemble du continent américain, il désire retransmettre ces voix, celles de la terre et de ses êtres vivants. Des voix qui lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la vie et sur les solutions pour notre avenir en tant qu’humanité.

En présence du réalisateur : Julien Defourny

.

18 Hameau du Libenter Espace Roz Avel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-23 par OT PAYS DES ABERS