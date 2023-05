Vachement dépaysant : visite de la Ferme aux escargots 18 Hameau de Guernesey, 11 juin 2023, Épreville.

Épreville,Seine-Maritime

Ne ratez pas la prochaine édition de Vachement Dépaysant !

C’est l’occasion de rencontrer des agriculteurs et des agricultrices engagés, passionnés par leur métier.

:

Romain élève avec passion des escargots dits «Gros gris» dans un corps de ferme typique du Pays de Caux. Il vend sa production à la douzaine ou sous forme de conserves, de tartinades ou de cakes, en circuit court pour garantir une qualité exceptionnelle. En tant que ferme pédagogique, il accueille du public mais aussi des groupes scolaires ou privés d’avril à août.

Ouverture le dimanche 11 juin de 14h à 18h30.

́ :

Visite de la ferme : 14h et 16h.

Vente des produits de la ferme.

Nourrissage des escargots : 18h.

Contes sur la nature par l’association Animation Lecture Plaisir : 17h.

Gratuit – sans réservation.

2023-06-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:30:00. .

18 Hameau de Guernesey

Épreville 76400 Seine-Maritime Normandie



Don’t miss the next edition of Vachement Dépaysant!

It’s an opportunity to meet committed farmers who are passionate about their profession.

? ?? ????? ??? ????????? :

Romain passionately raises « Gros gris » snails in a typical Pays de Caux farmhouse. He sells his produce by the dozen or in the form of preserves, spreads or cakes, in a short circuit to guarantee exceptional quality. As an educational farm, he welcomes the public as well as school and private groups from April to August.

Opening Sunday, June 11, from 2pm to 6:30pm.

? ????????? ?? ?? ???????? :

Farm visits: 2pm and 4pm.

Sale of farm products.

Snail feeding: 6pm.

Nature tales by the association Animation Lecture Plaisir: 5pm.

? Free – no reservation required

¡No se pierda la próxima edición de Vachement Dépaysant!

Es la ocasión de conocer a agricultores comprometidos y apasionados por su trabajo.

? ?? ????? ??? ????????? :

Romain es un apasionado criador de caracoles « Gros Gris » en una granja típica del Pays de Caux. Vende sus productos por docenas o en forma de conservas, cremas para untar o pasteles, utilizando una corta cadena de distribución para garantizar una calidad excepcional. Como granja pedagógica, acoge al público y a grupos escolares y privados de abril a agosto.

Inauguración el domingo 11 de junio de 14.00 a 18.30 h.

? ????????? ?? ?? ???????? :

Visitas a la granja: 14h y 16h.

Venta de productos de la granja.

Alimentación de caracoles: 18.00 h.

Cuentos sobre la naturaleza a cargo de la asociación Animation Lecture Plaisir: 17.00 h.

? Gratuito – no es necesario reservar

Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe von Vachement Dépaysant!

Hier haben Sie die Gelegenheit, engagierte Landwirte und Landwirtinnen zu treffen, die von ihrem Beruf begeistert sind.

? ?? ????? ??? ????????? :

Romain züchtet mit Leidenschaft die sogenannten « Gros gris »-Schnecken in einem typischen Bauernhaus im Pays de Caux. Er verkauft seine Produktion im Dutzend oder in Form von Konserven, Aufstrichen oder Cakes in kurzen Vertriebswegen, um eine außergewöhnliche Qualität zu gewährleisten. Als pädagogischer Bauernhof empfängt er von April bis August die Öffentlichkeit, aber auch Schulklassen oder private Gruppen.

Eröffnung am Sonntag, dem 11. Juni, von 14.00 bis 18.30 Uhr.

? ????????? ?? ?? ???????? :

Besichtigung des Bauernhofs: 14 und 16 Uhr.

Verkauf von Produkten des Bauernhofs.

Fütterung der Schnecken: 18 Uhr.

Märchen über die Natur von der Vereinigung Animation Lecture Plaisir: 17 Uhr.

? Kostenlos – ohne Reservierung

