Octobre Rose à Soursac 18 Grandrue Soursac, 6 octobre 2023, Soursac.

Soursac,Corrèze

La commune de SOURSAC organisera Octobre Rose les 6 et 7 octobre prochains au travers de deux manifestations :

– un match amical de football féminin le vendredi soir au stade des Bruyères

– deux randonnées le samedi après-midi au départ de la salle polyvalente

T-shirts et nœuds à l’effigie d’Octobre Rose seront vendus et les dons seront intégralement reversés à la Ligue Contre le Cancer.

Nous vous attentons nombreux !!

En collaboration avec Femmes élues de Corrèze et Octobre Rose.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

18 Grandrue

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The commune of SOURSAC will be organizing Pink October on October 6 and 7 with two events:

– a friendly women’s soccer match on Friday evening at the Bruyères stadium

– two walks on Saturday afternoon, starting from the salle polyvalente

T-shirts and n?uds bearing the effigy of Octobre Rose will be sold, with all donations going to the Ligue Contre le Cancer.

We look forward to seeing you there!

In collaboration with Femmes élues de Corrèze and Octobre Rose

La comuna de SOURSAC organizará los días 6 y 7 de octubre el Octubre Rosa con dos actos:

– un partido amistoso de fútbol femenino el viernes por la tarde en el estadio de Bruyères

– dos marchas el sábado por la tarde, con salida de la Sala Polivalente

Se venderán camisetas y chucherías con el logotipo del Octubre Rosa, y todas las donaciones se destinarán a la Ligue Contre le Cancer.

Esperamos contar con su presencia

En colaboración con Femmes élues de Corrèze y Octobre Rose

Die Gemeinde SOURSAC wird den Rosa Oktober am 6. und 7. Oktober mit zwei Veranstaltungen organisieren:

– ein Freundschaftsspiel im Frauenfußball am Freitagabend im Stade des Bruyères

– zwei Wanderungen am Samstagnachmittag, die an der Mehrzweckhalle beginnen

T-Shirts und N?uds mit dem Bild des Rosa Oktobers werden verkauft und die Spenden gehen vollständig an die Krebsliga.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

In Zusammenarbeit mit Femmes élues de Corrèze und Octobre Rose

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze