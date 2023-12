LA MYSTÉRIEUSE ÉVASION AU CASTELET 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse, 27 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27 16:00:00

Un jeu d’enquête pour les enfants pour découvrir ce lieu plein d’histoire !.

En 1943, le Berger, mystérieux résistant autrichien, est arrêté et incarcéré dans la prison Saint-Michel. Quelques jours plus tard, il s’évade et personne n’a jamais su comment il a fait. Vous êtes un groupe d’historiens en charge de reconstituer l’histoire de cette mystérieuse évasion.

Durée: 1h

Réservation obligatoire

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Activité réservée aux enfants. (Les enfants sont pris en charge par les médiateurs du site durant toute la durée de l’activité).

5 EUR.

18 Grande-rue Saint Michel LE CASTELET TOULOUSE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



