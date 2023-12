Cet évènement est passé Rencontres artistes-artisans 18 grande rue Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Rencontres artistes-artisans 18 grande rue Ferrieres-en-gatinais, 2 décembre 2023, Ferrieres-en-gatinais. Rencontres artistes-artisans Samedi 2 décembre, 09h00, 13h00 18 grande rue Rencontrez les artistes-artisans Jocelyne Olivier Labrosse, aquarelliste et Emmanuelle Musset, céramiste lors de l’exposition-vente à la Maison des Métiers d’Art ce samedi pour le « Noël des Créateurs ». 18 grande rue Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}, {« type »: « email », « value »: « metiersdart@cc4v.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T11:00:00+01:00

2023-12-02T13:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BEUB mma Détails Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Autres Lieu 18 grande rue Adresse Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais Lieu Ville 18 grande rue Ferrieres-en-gatinais latitude longitude 48.09164;2.78716

