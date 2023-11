Le Noël des Créateurs 18 grande rue Ferrieres-en-gatinais, 1 décembre 2023, Ferrieres-en-gatinais.

La Maison des Métiers d’Art ouvre ses portes pour une exposition-vente pendant cette période festive et permet à chacun de se faire plaisir à petits prix et d’y trouver des cadeaux uniques et artisanaux pour Noël !

18 grande rue Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesmetiersdart45.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « metiersdart@cc4v.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T08:00:00+01:00 – 2023-12-01T11:00:00+01:00

2023-12-15T08:00:00+01:00 – 2023-12-15T11:00:00+01:00

