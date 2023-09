Atelier dessin, peinture, arts plastiques 18 grande rue Ferrieres-en-gatinais, 20 septembre 2023, Ferrieres-en-gatinais.

Pour la rentrée, la Maison des métiers d’art accueille des artisans et artistes pour vous proposer des cours et ateliers. Pour une séance ou plusieurs, vous pourrez exercer votre esprit créatif. Pascale Mercier vous propose des cours de dessin, peinture ou encore d’arts plastiques basé autour de l’échange et du partage pour créer et progresser dans sa pratique.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Pascale Mercier au 06.61.14.02.19 ou à atelier.terredecouleurs@gmail.com

PASCALE MERCIER