Ateliers floraux de Noël 18 Faubourg Sainte Eulalie Uzerche, 7 novembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Atelier de Noël : Création de fleurs artisanales en filtre à café, en tissus, en perle. Teinture naturelle. Atelier sur 3 heures ou à la journée..

2023-11-07 à ; fin : 2023-11-07 . .

18 Faubourg Sainte Eulalie

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas workshop: Creation of handcrafted flowers in coffee filters, fabrics and beads. Natural dyeing. 3-hour or full-day workshop.

Taller de Navidad: Creación de flores artesanales en filtros de café, telas y perlas. Teñido natural. Taller de 3 horas o jornada completa.

Weihnachtswerkstatt: Herstellung von handgefertigten Blumen aus Kaffeefilter, Stoffen und Perlen. Färben mit natürlichen Farben. Workshop über 3 Stunden oder ganztägig.

