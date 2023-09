Exposition de véhicules anciens 18 faubourg de Belfort Cernay, 15 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Rassemblement de véhicules anciens, yongtimmers et modernes..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:00:00. EUR.

18 faubourg de Belfort

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Gathering of old vehicles, yongtimmers and moderns.

Reunión de vehículos de época, antiguos y modernos.

Treffen von Oldtimern, Yongtimmern und modernen Fahrzeugen.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay