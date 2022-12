18 ÈME RALLYE LE MANS HISTORIQUE VHR-FFVE Bonnétable Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe Bonnétable L’association Écurie Le Mans, organise le samedi 15 avril 2023 une randonnée historique pour véhicules d’époque dénommée le : 18ème Rallye Le Mans Historique – FFVE.

Une cinquantaine de véhicules d’époque traverseront 36 communes en Sarthe. Le départ et l’arrivée se feront à Bonnétable, salle Mélusine.

Ce rallye sur routes ouvertes à parcours secret comprend 3 catégories : régularité, navigation et découverte. Profitez de ce passage pour admirer les belles voitures d'époque !

