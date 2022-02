18 EME FESTIVAL D’HUMOUR DU CAP D’AGDE 2022 Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Les artistes de ce festival ne manquent pas d’humour! Mercredi 25 mai, à 20h30 :Laurent GERRA “NOUVELLE CUVEE” – 65 €/55€/47€

Jeudi 26 mai, à 20h30 : Patrick BOSSO “DERNIER ROUND” -35€

Vendredi 27 mai, à 20h30 : Arnaud DUCRET “THAT’S LIFE”-36€

Samedi 28 mai, à 20h30 : Florent PEYRE “NATURE” – 32€

Dimanche 29 mai, à 18h00 : Bernard MABILLE “MIRACULE”-38€ Points de vente: OFFICE DU TOURISME CAP D’AGDE MEDITERRANEE/ FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET / GEANT / NUGGETS / HYPER-SUPER U /INTERMARCHE 0.892.68.36.22 (0.34 € /min) / www.fnac.com / ww.francebillet.com

www.billetreduc.com

