Portes ouvertes de l’atelier BOTSUAK 18 Chez Latour Lupersat, 2 décembre 2023, Lupersat.

Lupersat,Creuse

PORTES OUVERTES D’UN ATELIER D’ARTISAN D’ART MARIONNETTISTE

Atelier Botsuak – ventes de Noël

Samedi 2 et dimanche 3 décembre : de 10h-12h30 et de 14h à 17h30

Samedi 9 et dimanche 10 décembre : de 10h-12h30 et de 14h à 17h30

Lundi 4 jusqu’au vendredi 8 et du lundi 11 jusqu’au 15 décembre : SUR RENDEZ-VOUS

06 11 28 50 52 – atelier.botsuak@gmail.com

Marionnettes et figurines articulées

Articles de mode : foulards en soie peinte à la main, foulards en soie unie, bijouteries

Articles de décoration : abat-jours en soie peinte à la main, coussins peints main, etc.

Tableaux, cartes de Noël, …

Prix sympathiques à partir de 8€.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

18 Chez Latour Atelier Botsuak

Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



OPEN HOUSE FOR A PUPPETEER’S WORKSHOP

Atelier Botsuak – Christmas sales

Saturday, December 2 and Sunday, December 3: 10am-12.30pm and 2pm-5.30pm

Saturday December 9 and Sunday December 10: 10am-12.30pm and 2pm-5.30pm

Monday 4 to Friday 8 and Monday 11 to December 15: BY APPOINTMENT

06 11 28 50 52 – atelier.botsuak@gmail.com

Articulated puppets and figurines

Fashion items: hand-painted silk scarves, plain silk scarves, jewelry

Decorative items: hand-painted silk lampshades, hand-painted cushions, etc.

Paintings, Christmas cards, …

Friendly prices from 8?

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN UN TALLER DE TITIRITEROS

Atelier Botsuak – Rebajas de Navidad

Sábado 2 y domingo 3 de diciembre: de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h

Sábado 9 y domingo 10 de diciembre: de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h

Del lunes 4 al viernes 8 y del lunes 11 al 15 de diciembre: CON CITA PREVIA

06 11 28 50 52 – atelier.botsuak@gmail.com

Marionetas y figuras articuladas

Artículos de moda: pañuelos de seda pintados a mano, pañuelos de seda lisos, bisutería

Artículos de decoración: pantallas de seda pintadas a mano, cojines pintados a mano, etc.

Cuadros, tarjetas de Navidad, etc.

Precios asequibles a partir de 8?

TAG DER OFFENEN TÜR IN EINEM ATELIER FÜR PUPPENKUNSTHANDWERKER

Atelier Botsuak – Weihnachtsverkauf

Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember: von 10-12.30 Uhr und von 14-17.30 Uhr

Samstag, 9. und Sonntag, 10. Dezember: von 10-12.30 Uhr und von 14-17.30 Uhr

Montag, 4. bis Freitag, 8. und Montag, 11. bis 15. Dezember: NACH VERANSTALTUNG

06 11 28 50 52 – atelier.botsuak@gmail.com

Marionetten und Gelenkfiguren

Modeartikel: handbemalte Seidenschals, einfarbige Seidenschals, Schmuck

Dekorationsartikel: Lampenschirme aus handbemalter Seide, handbemalte Kissen, etc.

Bilder, Weihnachtskarten, …

Nette Preise ab 8?

