CAFÉ DES ARTS DE LA SCÈNE – REPAS-SPECTACLE « EN ROUTE VERS L’OUEST! » 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze, 24 février 2024, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle

Les Arts de la Scène vous proposent un nouveau repas-spectacle le samedi 24 février 2024 : En route vers l’Ouest . Découvrez un spectacle humoristique aux airs country. MENU: échine de porc cuit à la broche et pommes de terre suivie d’une farandole de desserts.

TARIF : 36€ repas + spectacle hors boissons

Informations et réservations au 06 37 53 77 59. Tout public

Samedi 2024-02-24 19:00:00 fin : 2024-02-24 . .

18 Chemin du Baron

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Arts de la Scène presents a new dinner show on Saturday, February 24, 2024: En route vers l’Ouest . Discover a humorous show with a country twist. MENU: spit-roasted pork loin and potatoes, followed by a farandole of desserts.

RATES: 36? meal + show excluding drinks

Information and reservations: 06 37 53 77 59

Les Arts de la Scène propone una nueva cena-espectáculo el sábado 24 de febrero de 2024: En route vers l’Ouest . Descubra un espectáculo humorístico con sabor a campo. MENÚ: lomo asado con patatas seguido de una farandula de postres.

PRECIO: 36? comida + espectáculo sin bebidas

Información y reservas en el 06 37 53 77 59

Les Arts de la Scène bieten Ihnen am Samstag, den 24. Februar 2024, eine neue Mahlzeiten-Show an: En route vers l’Ouest . Erleben Sie eine humorvolle Show mit Country-Melodien. MENÜ: Schweinelende am Spieß mit Kartoffeln, gefolgt von einer Auswahl an Desserts.

TARIF: 36? Essen + Show ohne Getränke

Informationen und Reservierungen unter 06 37 53 77 59

Mise à jour le 2023-11-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS