CAFÉ DES ARTS DE LA SCÈNE – MARCHE 5 KM 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze, 21 janvier 2024, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21

fin : 2024-01-21

Participer à une marche de 5 km en faveur de l’ICL Brabois pour la lutte contre le cancer. Rdv à 9h15 au café théâtre.

Sur réservation au 06 37 53 77 59 / Tarif: 8€ par personne, café et brioche offerts

Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer autrement, un groupe de parole sera proposé en salle dirigé par Séverine, notre thérapeute professionnelle.

Entrée = une consommation obligatoire. Une partie des bénéfices sera reversée au centre Alexis Vautrin.

Participer à une marche de 5 km en faveur de l’ICL Brabois pour la lutte contre le cancer. Rdv à 9h15 au café théâtre.

Sur réservation au 06 37 53 77 59 / Tarif: 8€ par personne, café et brioche offerts

Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer autrement, un groupe de parole sera proposé en salle dirigé par Séverine, notre thérapeute professionnelle.

Entrée = une consommation obligatoire. Une partie des bénéfices sera reversée au centre Alexis VautrinAdultes

.

18 Chemin du Baron

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS