CAFÉ DES ARTS DE LA SCÈNE – PREMIERE GUINGUETTE DANSANTE 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze, 21 janvier 2024, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21 14:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Pour la première fois, le Café Théâtre des Arts de la Scène propose le concept de guinguette dansante. Indulgence et bonne humeur seront de la partie. Si le concept séduit, il sera renouvelé pour la saison 2024.

Tarif d’entrée : 1 consommation au choix et par personne obligatoire. Petite restauration disponible type crêperie sucrée.

Réservations et informations au 06 37 53 77 59.

Pour la première fois, le Café Théâtre des Arts de la Scène propose le concept de guinguette dansante. Indulgence et bonne humeur seront de la partie. Si le concept séduit, il sera renouvelé pour la saison 2024.

Tarif d’entrée : 1 consommation au choix et par personne obligatoire. Petite restauration disponible type crêperie sucrée.

Réservations et informations au 06 37 53 77 59Tout public

.

18 Chemin du Baron

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS