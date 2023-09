CAFÉ DES ARTS DE LA SCÈNE – REPAS-SPECTACLE « VOYAGE » 18 Chemin du Baron Cirey-sur-Vezouze, 30 septembre 2023, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle

Les Arts de la Scène vous proposent un nouveau repas-spectacle les samedis 26 août et 30 septembre 2023 : L’art du voyage. Un tour du monde en avion tout en musique et surtout … avec humour ! Dépaysement garanti !

MENU : jambon braisé à la broche cuit sur place, pommes de terre, crème glacée

TARIF : 36€ repas + spectacle hors boissons

Informations et réservations au 06 37 53 77 59. Tout public

Samedi 2023-09-30 19:00:00 fin : 2023-09-30 . .

18 Chemin du Baron

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Arts de la Scène presents a new dinner show on Saturdays August 26 and September 30, 2023: The Art of Travel. A trip around the world by plane, with music and above all… humor! A change of scenery guaranteed!

MENU: spit-roasted ham cooked on site, potatoes, ice cream

RATES: 36? meal + show, drinks excluded

Information and reservations: 06 37 53 77 59

Les Arts de la Scène presentarán el sábado 26 de agosto y el 30 de septiembre de 2023 una nueva comida y espectáculo: El arte de viajar. Una vuelta al mundo con música y, sobre todo, ¡humor! ¡Un cambio de aires garantizado!

MENÚ: jamón asado al momento, patatas, helado

PRECIO: 36? comida + espectáculo sin bebidas

Información y reservas en el 06 37 53 77 59

Die Arts de la Scène bieten Ihnen am Samstag, den 26. August und 30. September 2023 eine neue Mahlzeiten-Show an: Die Kunst des Reisens. Eine Weltreise im Flugzeug mit Musik und vor allem … mit Humor! Abwechslung ist garantiert!

MENÜ: Vor Ort gegarter Schinken am Spieß, Kartoffeln, Eiscreme

PREIS: 36? Essen + Show ohne Getränke

Informationen und Reservierungen unter 06 37 53 77 59

