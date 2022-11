Bals au Clos des Capucins à 20h 25 novembre à Meylan Vendredi 25 novembre, 20h00 18, Chemin des Villauds, Meylan (38)

Adhésion à l association 5 €

avec Roulez galoche

