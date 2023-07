LES JEUDIS EN MALEPÈRE – LE MAS DE MON PÈRE 18 Chemin de Roudel Arzens, 27 juillet 2023, Arzens.

Arzens,Aude

Votre rendez-vous de l’été est là ! Au domaine Le Mas de mon Père.

Découvrez ou redécouvrez, tous les jeudis soir de juillet et août, nos soirées des Jeudis en Malepère.

Direction les caves et domaines des vigneronnes et vignerons de l’AOP Malepère pour un moment convivial en leur compagnie.

Dégustations de vin, restauration sur place, ambiance musicale… Tout est prévu pour passer une soirée festive et pleine de rencontre..

2023-07-27 18:00:00 fin : 2023-07-27 22:00:00. .

18 Chemin de Roudel

Arzens 11290 Aude Occitanie



Your summer rendezvous is here! At Le Mas de mon Père estate.

Every Thursday evening in July and August, discover or rediscover our Jeudis en Malepe?re evenings.

Head for the cellars and estates of Malepe?re PDO winegrowers for a convivial moment in their company.

Wine tastings, on-site catering, musical entertainment… Everything’s in place for a festive evening full of encounters.

¡Su cita de verano ya está aquí! En la finca Le Mas de mon Père.

Todos los jueves por la noche de julio y agosto, descubra o redescubra nuestras veladas Jeudis en Malepe?re.

Acérquese a las bodegas y fincas de los viticultores de la DOP Malepe?re para pasar una velada agradable en su compañía.

Degustación de vinos, catering in situ, música en directo… Todo lo que necesita para una velada festiva de convivencia.

Ihr Termin für den Sommer ist hier! Auf dem Weingut Le Mas de mon Père

Entdecken Sie jeden Donnerstagabend im Juli und August unsere Donnerstagsabende in Malepe?re.

Die Weinkeller und Weingüter der Winzer und Winzerinnen der AOP Malepe?re laden Sie zu einem geselligen Beisammensein ein.

Weinproben, Essen vor Ort, musikalische Untermalung… Alles ist vorbereitet, um einen festlichen Abend voller Begegnungen zu verbringen.

