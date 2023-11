STORIES 18 Chemin de la Loge Toulouse, 16 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Un spectacle de la RB Dance Company.

Entre tradition et modernité, « Stories » donne aux claquettes une impulsion nouvelle.

Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . 46.2 EUR.

18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



A show by the RB Dance Company.

Between tradition and modernity, « Stories » gives tap dance a new lease of life.

Elegance and explosiveness combine to give life to a fast-paced, 1h15 narrative show.

Un espectáculo de la Compañía de Danza RB.

Entre tradición y modernidad, « Stories » da un nuevo impulso al claqué.

Elegancia y explosividad se combinan para dar vida a un espectáculo narrativo y trepidante de 1 hora y 15 minutos de duración.

Eine Aufführung der RB Dance Company.

Zwischen Tradition und Moderne verleiht « Stories » dem Stepptanz einen neuen Impuls.

Eleganz und Explosivität verschmelzen zu einer eineinviertelstündigen, erzählerischen Show mit rasantem Tempo.

