LE LAC DES CYGNES 18 Chemin de la Loge Toulouse, 5 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

THE UKRAINIAN BALLET OF ODESSA

Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce grand “ballet blanc” dans lequel de jeunes filles sont transformées en cygne par un redoutable maléfice a été composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879..

2024-01-05 fin : 2024-01-05 . 44.2 EUR.

18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Drawing on ancient Nordic legends, Tchaikovsky composed this great ?white ballet? between 1875 and 1879, in which young girls are transformed into swans by a fearsome curse.

Inspirándose en antiguas leyendas nórdicas, Chaikovski compuso entre 1875 y 1879 este gran « ballet blanco », en el que unas jóvenes son transformadas en cisnes por una temible maldición.

Dieses große « weiße Ballett », in dem junge Mädchen durch einen schrecklichen Fluch in Schwäne verwandelt werden, basiert auf alten nordischen Legenden und wurde von Tschaikowsky zwischen 1875 und 1879 komponiert.

