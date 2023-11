BONNIE TYLER LIVE 2023 18 Chemin de la Loge Toulouse, 12 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Bonnie Tyler revient pour le plus grand plaisir de ses fans pour célébrer son 70ème anniversaire avec une grande tournée européenne..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . 60 EUR.

18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Bonnie Tyler returns to celebrate her 70th birthday with a major European tour, much to the delight of her fans.

Bonnie Tyler está de vuelta, para deleite de sus fans, para celebrar su 70 cumpleaños con una gran gira europea.

Bonnie Tyler kehrt zur Freude ihrer Fans zurück, um ihren 70. Geburtstag mit einer großen Europatournee zu feiern.

Mise à jour le 2023-10-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE