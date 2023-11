MARY CANDIES 18 Chemin de la Loge Toulouse, 10 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Embarquez avec Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente.

Spectacle musical pour toute la famille..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 24 EUR.

18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Embark with Mary Candies on a grandiose, totally fluorescent adventure.

Musical show for the whole family.

Embárcate con Mary Candies en una aventura grandiosa y totalmente fluorescente.

Un espectáculo musical para toda la familia.

Begeben Sie sich mit Mary Candies auf ein großartiges und völlig fluoreszierendes Abenteuer.

Musikalisches Spektakel für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE