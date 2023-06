PHILIPPE KATERINE AUX ANGES 18 Chemin de la Loge Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Concert proposé dans le cadre du Festival de Toulouse.

Un chambardement pop en perspective !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 19:30:00. 29 EUR.

18 Chemin de la Loge PARC CASINO BARRIERE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Concert as part of the Toulouse Festival.

A pop upheaval in store!

Concierto en el marco del Festival de Toulouse.

¡Todo un revuelo pop!

Dieses Konzert wird im Rahmen des Festivals von Toulouse angeboten.

Ein Pop-Chaos in Aussicht!

