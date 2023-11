THEATRE – SALE ATTENTE 18 Centre culturel Gilbert Zaug Remiremont, 17 novembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

PIECE DE THEATRE « SALE ATTENTE » AU CENTRE CULTUREL DE REMIREMONT JOUEE PAR LA TROUPE DE L ARLEQUIN

COMEDIE HUMORISTIQUE DE FRANCK DIDIER

SYNOPSIS:

Quand vous n’avez pas rendez vous chez le dentiste,et que vous voulez passer devant tout le monde, une seule solution: dissuader les autres patients de se désister par des stratagèmes tous plus délirants les uns que les autres . La troupe de l’Arlequin vous entrainera dans des situations cocasses , mêlées de quiproquos et agrémentées de personnages hauts en couleur…. Tout public

Samedi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 17:30:00. 8 EUR.

18 Centre culturel Gilbert Zaug RUE DE LA FRANCHE PIERRE

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



PLAY « SALE ATTENTE » AT THE REMIREMONT CULTURAL CENTER PERFORMED BY THE TROUPE DE L’ARLEQUIN

COMEDY BY FRANCK DIDIER

SYNOPSIS:

When you don’t have an appointment at the dentist’s, and you want to get ahead of everyone else, there’s only one solution: dissuade the other patients from dropping out, using stratagems each more delirious than the last. La troupe de l’Arlequin will lead you through a series of funny situations, full of misunderstandings and colorful characters…

OBRA « SALE ATTENTE » EN EL CENTRO CULTURAL REMIREMONT INTERPRETADA POR LA TROUPE DE L’ARLEQUIN

COMEDIA DE FRANCK DIDIER

SINOPSIS:

Cuando no tienes cita en el dentista y quieres ir delante de todo el mundo, sólo hay una solución: disuadir a los demás pacientes de que se retiren utilizando estratagemas a cada cual más disparatada. La troupe Arlequín te llevará a situaciones divertidísimas, llenas de malentendidos y personajes pintorescos…

THEATERSTÜCK « SALE ATTENTE » IM KULTURZENTRUM REMIREMONT, GESPIELT VON DER TROUPE DE L’ARLEQUIN

HUMORISTISCHE KOMÖDIE VON FRANCK DIDIER

SYNOPSIS:

Wenn Sie keinen Termin beim Zahnarzt haben und vor allen anderen gehen wollen, gibt es nur eine Lösung: Sie müssen die anderen Patienten mit den verrücktesten Tricks davon abhalten, ihre Termine abzusagen. Die Harlekin-Truppe wird Sie in komische Situationen verwickeln, die mit Missverständnissen und farbenfrohen Charakteren gespickt sind…

Mise à jour le 2023-11-09 par OT REMIREMONT