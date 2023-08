IDENTIFIER ET DÉGUSTER DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 18 Buzay Rouans, 16 septembre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine « Cosmos & Curcuma » vous invite à découvrir les plantes cosmestibles qui nous entourent pour mieux les connaître et mieux les déguster !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

18 Buzay

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Heritage Days, « Cosmos & Curcuma » invites you to discover the cosmetic plants that surround us, so that you can get to know them better and enjoy them more!

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Cosmos & Curcuma le invita a descubrir las plantas cosméticas que nos rodean, ¡para conocerlas mejor y disfrutar más de ellas!

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals lädt « Cosmos & Kurkuma » Sie dazu ein, die kosmetischen Pflanzen um uns herum zu entdecken, um sie besser kennen zu lernen und zu genießen!

