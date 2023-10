O’pen Skiff, Open Tour n°2 Martigues 18 boulevard Touret de Vallier Martigues, 2 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les régates O’pen Skiff sont un cocktail de plaisir et de régate pure, idéal pour motiver nos jeunes marins et les garder accrochés pour la vie !

En journée, sur la base de voile de Tholon.. Sportifs

2023-11-02 fin : 2023-11-04 . .

18 boulevard Touret de Vallier Base de voile de Tholon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The O’pen Skiff regattas are a cocktail of fun and pure racing, ideal for motivating our young sailors and keeping them hooked for life!

Daytime, at the Tholon sailing base.

Las regatas O’pen Skiff son un cóctel de diversión y pura competición, ¡ideales para motivar a nuestros jóvenes regatistas y mantenerlos enganchados de por vida!

De día, en la base náutica de Tholon.

Die O’pen Skiff-Regatten sind ein Cocktail aus Spaß und reiner Regatta. Sie sind ideal, um unsere jungen Segler zu motivieren und sie ein Leben lang bei der Stange zu halten!

Tagsüber auf der Segelbasis von Tholon.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de Martigues