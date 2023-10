Wind Foil, National d’Automne Martigues 18 boulevard Touret de Vallier Martigues, 1 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les compétiteurs volent au-dessus de l’eau grâce à un foil, à l’aide d’une planche qui permet de prendre le vent. Les sensations sont magiques et l’évènement spectaculaire..

En journée, sur la base de voile de Tholon.. Sportifs

2023-11-01 fin : 2023-11-04 . .

18 boulevard Touret de Vallier Base de voile de Tholon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Competitors fly over the water on a foil, using a board to catch the wind. The sensations are magical and the event spectacular…

Daytime, at the Tholon sailing base.

Los competidores vuelan sobre el agua en un florete, utilizando una tabla para atrapar el viento. Las sensaciones son mágicas y el evento espectacular…

De día, en la base náutica de Tholon.

Die Wettkämpfer fliegen mithilfe eines Foils über das Wasser, mit einem Brett, das den Wind aufnimmt. Die Empfindungen sind magisch und die Veranstaltung spektakulär…

Tagsüber auf der Segelbasis von Tholon.

