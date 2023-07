Rencontres artistiques au Tétrodon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues, 14 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion de valoriser la création contemporaine, de faire découvrir le métier d’architecte et de sensibiliser le public aux questions et enjeux de l’architecture contemporaine.

C’est la fête au Tétrodon !.

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

18 boulevard Touret de Vallier Cercle de Voile de Martigues (CVM)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Journées nationales de l’architecture (National Architecture Days) are an opportunity to showcase contemporary architecture, introduce people to the profession of architect and raise public awareness of the issues surrounding contemporary architecture.

It’s party time at the Tétrodon!

Las Journées nationales de l’architecture (Jornadas Nacionales de Arquitectura) son una oportunidad para mostrar la arquitectura contemporánea, dar a conocer la profesión de arquitecto y sensibilizar al público sobre los problemas que rodean a la arquitectura contemporánea.

¡Fiesta en el Tétrodon!

Die Nationalen Architekturtage bieten die Gelegenheit, das zeitgenössische Schaffen zu würdigen, den Beruf des Architekten zu entdecken und die Öffentlichkeit für die Fragen und Herausforderungen der zeitgenössischen Architektur zu sensibilisieren.

Im Tétrodon wird gefeiert!

