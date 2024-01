Atelier de cuisine 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne, mardi 23 janvier 2024.

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 09:30:00

fin : 2024-01-23 12:00:00

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale organise un atelier culinaire réservé aux plus de 60 ans avec un chef cuisinier et une diététicienne nutritionnelle. Durant cette matinée, vous pourrez échanger avec les intervenants, concocter des recettes saines, gourmandes et savoureuses. Puis, vous partagerez un repas pour clôturer ce moment convivial.

EUR.

18 Boulevard Jules Ferry Maison de la Vie Citoyenne

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT du Pays de Lauzun