En voiture Simone 18 boulevard des Graves Vichy, 31 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois..

2023-12-31 18:00:00 fin : 2023-12-31 00:00:00. EUR.

18 boulevard des Graves Le Back Step Théâtre

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Catherine Duringer, a daughter of a good family, is testing carpooling for the first time.

Catherine Duringer, hija de buena familia, prueba por primera vez el coche compartido.

Catherine Duringer, Tochter aus gutem Hause, testet zum ersten Mal eine Fahrgemeinschaft.

Mise à jour le 2023-10-30 par Vichy Destinations