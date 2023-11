Alerte à Snowborg 18 boulevard des Graves Vichy, 15 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Lorsque la célèbre chaîne de cafés » Starcube « décide de s’implanter dans la ville paisible et enneigée

de Snowbørg, deux policiers se retrouvent confrontés à une succession de meurtres mystérieux..

2023-12-15 21:00:00 fin : 2023-12-15 22:30:00. EUR.

18 boulevard des Graves Le Back Step Théâtre

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



When the famous « Starcube » coffee chain decides to set up shop in the quiet, snowy town of Snowbørg

of Snowbørg, two policemen are confronted with a series of mysterious murders.

Cuando la famosa cadena de cafés Starcube decide instalarse en la tranquila y nevada ciudad de Snowbørg, dos policías se ven enfrentados a una serie de misteriosos asesinatos

de Snowbørg, dos policías se ven enfrentados a una serie de misteriosos asesinatos.

Als die berühmte Kaffeehauskette « Starcube » beschließt, sich in der friedlichen, verschneiten Stadt Snowbørg niederzulassen, wird sie von der Polizei aufgehalten

snowbørg zu eröffnen, sehen sich zwei Polizisten mit einer Reihe von mysteriösen Morden konfrontiert.

Mise à jour le 2023-10-30 par Vichy Destinations