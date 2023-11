Le jour G 18 boulevard des Graves Vichy, 1 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Malgré une demande en mariage chaotique,

Christelle a dit « oui » ! Après un an de préparatifs, le grand Jour est arrivé, tout a été planifié et calculé à l’euro près..

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 22:30:00. EUR.

18 boulevard des Graves Le back step théâtre

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Despite a chaotic marriage proposal,

Christelle said « yes »! After a year of preparations, the big day arrived, with everything planned and calculated down to the last euro.

A pesar de una caótica propuesta de matrimonio,

Christelle dijo « sí » Tras un año de preparativos, llegó el gran día, con todo planeado y calculado hasta el último euro.

Trotz eines chaotischen Heiratsantrags,

Christelle hat « Ja » gesagt! Nach einem Jahr Vorbereitungen war der große Tag gekommen, alles wurde bis auf den letzten Euro geplant und berechnet.

