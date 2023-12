Le jeu du tout-petit 18 Boulevard de la Cité Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Début : 2023-12-16 14:00:00

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 Profitez d'un temps de jeu avec votre tout-petits où les ludothécaires vous guideront dans les 1ers jeux des tout-petits, 2 à 4 ans. Sans inscription.





18 Boulevard de la Cité Ludothèque La Cité des Jeux

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

