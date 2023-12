Rencontres et dédicaces – Aurore Balland-Pieuchot 18 boulevard de Courtais Montluçon, 23 décembre 2023 10:00, Montluçon.

Montluçon,Allier

Aurore Balland-Pieuchot dédicacera ses ouvrages le samedi 23 décembre 2023 de 10h à 18h30 à la FNAC de Montluçon..

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-23 18:30:00. .

18 boulevard de Courtais FNAC

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Aurore Balland-Pieuchot will be signing her books on Saturday December 23, 2023 from 10am to 6:30pm at FNAC Montluçon.

Aurore Balland-Pieuchot firmará sus libros el sábado 23 de diciembre de 2023 de 10:00 a 18:30 en la FNAC de Montluçon.

Aurore Balland-Pieuchot signiert ihre Bücher am Samstag, den 23. Dezember 2023 von 10:00 bis 18:30 Uhr im FNAC in Montluçon.

