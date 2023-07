Ciné plein air: Le temps des secrets 18 Bonin nord Loupiac-de-la-Réole, 28 juillet 2023, Loupiac-de-la-Réole.

Loupiac-de-la-Réole,Gironde

Le cinéma Rex de La Réole organise tout au long de l’été des séances ciné en plein air ! Découvrez le film « Le temps des secrets » ce vendredi dans un champs proche de la salle des fêtes de Loupiac-de-La-Réole..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

18 Bonin nord ARTS voyage

Loupiac-de-la-Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Throughout the summer, the Rex cinema in La Réole organizes open-air film screenings! Discover the film « Le temps des secrets » this Friday in a field near the village hall in Loupiac-de-La-Réole.

El cine Rex de La Réole organiza proyecciones al aire libre durante todo el verano Vea la película « Le temps des secrets » este viernes en un campo cercano al ayuntamiento de Loupiac-de-La-Réole.

Das Kino Rex in La Réole organisiert den ganzen Sommer über Filmvorführungen unter freiem Himmel! Sehen Sie sich diesen Freitag den Film « Le temps des secrets » (Zeit der Geheimnisse) auf einem Feld in der Nähe des Festsaals von Loupiac-de-La-Réole an.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT de l’Entre-deux-Mers